309 قطع أثرية تصل للمتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، بميدان الرماية اليوم، ٣٠٩ قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة من بينهم ٦٤ قطعة أثرية ثقيلة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك وسط إجراءات أمنية من شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة.



وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف، حيث ستعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة للمتحف كلٌ حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها.



ومن جانبه قال الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير إن عملية النقل سبقها عدة مراحل مختلفة منها التصوير الثلاثي الابعاد والفحص الراداري بالاضافة الى أعمال الترميم الآولي لبعض القطع، مشيرا إلى ان اعمال النقل تمت بالتعاون مع شركة المقاولون العرب مع اتباع اعلي معايير الأمان والسلامة.



وأكد أن عملية النقل تمت بإشراف المتخصصين بالمتحف المصري الكبير،حيث تم نقل قطع أثرية ضخمة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى متنوعة من القطع من الأخشاب والأحجار والمعادن وقد تم إيداعها داخل معامل الترميم المخصصة لكل منها للبدء في أعمال الترميم والصيانة.