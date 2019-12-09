Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب الخلافات الأسرية.. انتحار شاب بتناول أقراص غلال سامة بالبحيرة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:53 م
Advertisements
إسلام أمين
Advertisements
أقدم شاب عشريني بعزبة حبيب التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة على الانتحار بتناول أقراص الغلال السامة إثر مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بوصول "أحمد م.ع" 20 عاما للمستشفى العام مصاب بحالة تسمم فسفوري نتيجة تناوله أقراص الغلال السامة.

وتم تحويل المصاب لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتوفي فور وصوله متأثرا بحالة التسمم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ويشار إلى أن مركز المحمودية شهد أمس الأحد حالة انتحار لطفل عمره 13 عاما بقرية كفر الرحمانية بتناوله قرص الغلال السامة بسبب خلافات مع والده.
Advertisements

أخبار تهمك

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يرفض رحيل فيدال ويكشف عن مفاجأة نيمار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. المعدن يواصل تراجعه عالميا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يكتسح التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عرض خرافي من ريال مدريد بضم بول بوجبا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:01 م

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

01:00 م

برشلونة يرفض رحيل فيدال ويكشف عن مفاجأة نيمار

01:34 م

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status