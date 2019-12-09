بسبب الخلافات الأسرية.. انتحار شاب بتناول أقراص غلال سامة بالبحيرة

أقدم شاب عشريني بعزبة حبيب التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة على الانتحار بتناول أقراص الغلال السامة إثر مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة خلافات أسرية.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بوصول "أحمد م.ع" 20 عاما للمستشفى العام مصاب بحالة تسمم فسفوري نتيجة تناوله أقراص الغلال السامة.



وتم تحويل المصاب لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتوفي فور وصوله متأثرا بحالة التسمم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.



ويشار إلى أن مركز المحمودية شهد أمس الأحد حالة انتحار لطفل عمره 13 عاما بقرية كفر الرحمانية بتناوله قرص الغلال السامة بسبب خلافات مع والده.