دجلة يستعيد قوته الضاربة قبل مباراة الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني، دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.



وتأكد جاهزية محمود مرعي مدافع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع المنتخب الوطني الأوليمبي، حيث شارك في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي.



كما عاد للتدريبات كل من اليوناني بوزاس لاعب وسط الفريق، ومحمد عبدالعاطي صانع الألعاب، وتأكد جاهزيتهم لمواجهة النادي الأهلي، عقب تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما بالفترة الماضية.



ويحتل وادي دجلة، المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط فقط، جمعها من التعادل في ثلاث مواجهات وتلقي الهزيمة في مثلهما بالموسم الجاري.



وكان دجلة، حقق صعودًا مؤخرًا لدور الـ16 بمسابقة كأس مصر، بعد الفوز على بيلا برباعية نظيفة في دور الـ32 من المسابقة.



ويلتقي وادي دجلة الأهلي، مساء الأربعاء المقبل على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.