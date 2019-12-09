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وزير الرياضة يعلن إقامة النسخة الثانية للمعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:45 م
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وزير الرياضة
وزير الرياضة
السيد علي
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الإثنين، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثانية من المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحة "ISF" والذى تستضيفه مصر في الفترة 13-15 فبراير 2020.

 

كما تخلل المؤتمر الإعلان عن المؤتمر الدولي للسياحة والأحداث الرياضية الذي يقام على هامش المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية ، ويناقش مجموعة من المحاور أبرزها "السياحة والأحداث الرياضية ووجهة مصر 2030،  الاستثمار في السياحة والأحداث الرياضية، ودور الإعلام والقطاع الخاص في هذا القطاع".

 

حضر المؤتمر كل من اللواء عبد الحفيظ العدل رئيس اللجنة المنظمة للمعرض ، والمهندس محمد شلتوت رئيس إحدى الشركات الداعمة للمؤتمر ، ورجل الأعمال فراس المرتضى رئيس إحدى الشركات الراعية، واحمد عبد الخالق مدير السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومجموعة من مسئولى الشركات الراعية  والعارضة المقرر مشاركتها في فعاليات المعرض.

 

ومن المقرر أن يشارك في المعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحة فى دورته الثانية اكثر من 80 شركة عارضة منها الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا صناعة الرياضة من مستلزمات رياضية،  وتجهيزات المنشآت الرياضية، والمراكز الطبية، والخدمات الرياضية.

 

ويهدف المؤتمر إلى تنشيط السياحة الرياضية ، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة الرياضة لدى الشركات الرياضية العالمية، والتوعية الصحية للمنتمين للمنظومة الرياضية، وإلقاء الضوء على خطورة المنشطات.

 

وفى كلمته، قال وزير الشباب والرياضة :" أن استراتيجية الوزارة يرتكز أحد محاورها على تفعيل مضمون الرياضة كمنتج وصناعة، والعمل على التسويق للمعارض والشركات العاملة فى مجال الرياضة داخل مصر وجذب الشركات العاملة فى هذا المجال لمصر كسوق كبير جاذب للاستثمار".

 

ولفت الوزير الي الخطة التي تم وضعها العام الماضي المتعلقة بإقامة المؤتمر والمعرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحة والعمل على تطويره ، حيث كانت السنة الأولى للمؤتمر العام الماضي في المركز الأوليمبي بالمعادي، وفى دورته الثانية سيكون على مساحة اكبر في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، والعام القادم سيتم إقامة المعرض بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية  بالتجمع الخامس.

 

فيما تقدم اللواء عبد الحفيظ العدل بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل الذي يقدمه للمؤتمر ، مشيرا أنه سيتم تنظيم الدورة الثانية من المعرض وفقاً للمعايير الدولية، ونسعي لأن يكون ذلك المؤتمر هو الأكبر ما بين المعارض الرياضية في الشرق الأوسط.

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الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة مؤتمر صحفي اشرف صبحي اخبار الرياضة

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