تعرف على موعد عرض فيلم "بنات ثانوي"

كشف المنتج أحمد السبكي عن موعد عرض فيلمه الجديد"بنات ثانوي"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر أحمد صورة البوستر الرسمي الخاص بالفيلم، وعلق على الصورة قائلاً :" بنات ثانوي، سالى محمد، لجنة ٣٦٦ علمي، ٧ يناير بجميع مدار بجميع دور العرض"٠



وتدور أحداث الفيلم حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، ويعرض الفيلم ما يتعرضن له خلال رحلتهم فى البحث عن ذاتهن فى مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى مشوق.



وفيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض، مايان السيد،هنادى مهني، كريم قاسم،مي الغيطي، هدي المفتي،محمد مهران، ميدو عادل،والفيلم من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.



وفي سياق آخر، يُشار أن المخرج محمود كامل بدأ تصوير فيلمه الجديد "الصندوق الأسود"، والفيلم بطولة مني ذكي، محمد فراج، ومصطفى خاطر، وآخرون.





