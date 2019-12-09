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المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالتجمع

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:48 م
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى التجمع، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهمين عدنان نجدي، نجار مسلح، وأحمد عبد العليم، عامل، ومحمد محمود، عامل، تهمة المسروقات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "محمود سعيد"، بالطريق العام حال حملهم لسلاح أبيض، بأن قام المتهم الأول بكسر زجاج السيارة وتشغيلها حال تواجد المتهمان الثانى والثالث لهء، ثم انطلقوا واستولوا عليها.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة، والمملوكة للمجنى عليهما " علاء أحمد، وعادل صليب"، بالطريق العام، بأن استغلوا استقلالهم سيارة رفقتهم بقيادة المتهم الأول، وأشهروا فى وجههما سلاح أبيض مهددًا إياهم، فاستسلموا لإرادته فتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على المسروقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.
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