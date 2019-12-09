محافظة القاهرة تنجح فى تسكين 4113 أسرة من سكان المناطق الخطرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتهينا من تسكين 414 أسرة من سكان منطقة الرزاز بمنشية ناصر بمشروع الاسمرات 3 من اجمالى 424 مستحق، سيتم تسكينهم فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية كما انتهت من هدم كافة العقارات العشوائية بالمنطقة البالغ عددها 63 عقارا.





وأشار محافظ القاهرة بان المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات الإسكان الجاري العمل بها حاليًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة الي مساكن حضارية أمنة تراعي آدمية المواطنين طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن المحافظة لديها رؤية متكاملة ومخطط جاري تنفيذه للقضاء علي المناطق العشوائية الخطرة من الدرجتين الأولي والثانية من خلال برنامج متكامل لإقامة مشروعات إسكان لنقل سكان هذه المناطق وإعادة تخطيطها واستغلالها بالشكل الأمثل طبقًا لطبيعة المنطقة.





وأضاف المحافظ أن برنامج البناء والتسكين الجاري تنفيذه يهدف لتوفير حياة مستقرة للمواطنين المنقولين للسكن فى المناطق المطورة بحيث تضم مدارس وحضانات ومكاتب خدمات وملاعب ودور عبادة وأسواق ومحلات إلى جانب الخدمات العامة اللازمة لإقامة مجتمع متكامل كمكاتب البريد والصحة وأقسام الشرطة والدفاع المنى.





ولفت المحافظ الي أن مشروع الاسمرات 3 الذى نفذته المحافظة بالتعاون مع صندوق (تحيا مصر) والهيئة الهندسية بحي المقطم لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة يعد من أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها على أرض العاصمة، وأنه يلقى اهتمام ودعم القيادة السياسية باعتباره أحد الحلول الجذرية لمواجهة العشوائيات ذات الخطورة الداهمة داخل العاصمة والقضاء عليها.. حيث يقام المشروع على مساحة 65 فدان ويضم 124 عمارة ( أرضى +9 ادوار متكررة ) بإجمالي (7304) وحدة سكنية و176 محل، بالإضافة إلى إنشاء خدمات سكنية متكاملة للمشروع من مدارس وحضانات وملاعب ومستشفى ووحدة صحية وساحات انتظار ومسجد وكنيسة وقسم شرطة ومخبز و6 منافذ لتوزيع المواد الغذائية.





وأشار المحافظ إلى أن المحافظة انتهت من تسكين 1225 أسرة بالأسمرات 3 بالأسر التي تم نقلهم من أماكن ذات خطورة داهمة خاصة سكان أكشاك أبو السعود بمصر القديمة ومنشية ناصر وماسبيرو لمجتمع آمن يضم كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين المقيمين به، بالإضافة إلى أن جميع الوحدات به تم فرشها بالأثاث والأجهزة الضرورية طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.





وأضاف المحافظ أنه تم تسكين 841 أسرة بمشروعى المحروسة 1، 2 بمدينة السلام التى تم إقامتهما بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم حوالي 4895 وحدة، كما تم الانتهاء من تسكين 599 بمشروع روضة السيدة ( تل العقارب سابقًا ) وتسكين 798 أسرة من سكان ترعة الطوارئ، و650 أسرة بالروبيكى بدر.



