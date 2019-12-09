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"محلية اسنا" تكشف عن تنفيذ 11 مشروعا بجنوب محافظة الأقصر (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:42 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
طاهر الحساني
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كشفت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، جنوبي محافظة الأقصر، عن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بدائرة المركز.

وأوضح المهندس محمد سليمان، رئيس مركز ومدينة اسنا، أن المشروعات التي يجرى تنفيذها، يأتي أبرزها إنشاء مركز للخدمات التموينية بكيمان المطاعنة لاستخراج البطاقات التموينية للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء معهد أزهري إبتدائي وإعدادي بكيمان المطاعنة مكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية بتكلفة 4.75 مليون جنيه.

وأضاف، أنه يجري الانتهاء من تبطين ترعة الخفية بقرية الشغب بتكلفة 3.200 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية والتي بدورها تخدم عزبة الكلاحين وعزبة شنودة وتساعد في توسعة الطريق الجانبي بعرض 5 متر لسهولة المرور وأيضا الحد من إهدار الماء وحماية الطرق والجسور.

ولفت سليمان إلى أنه يجري الانتهاء من عمل تكاسي لترعة المساوية "مسقى احمد حسان" بطول 1.600 متر، وبناء كوبري موردة النمسا وكوبري موردة المساوية بتكلفة 7.800 مليون جنيه، وجاري بناء جناح مدرسة النمسا الابتدائية بتكلفة 4.9 مليون جنيه، مكون من دور أرضي أداري وأربع طوابق علوية.

وأشار رئيس مركز ومدينة اسنا، إلى أنه تم الانتهاء من بناء جناح مدرسة النمسا الاعدادية على مساحة 1400م، وتم الانتهاء من بناء نقطة شرطة النمسا على مساحة 500 م لتكون جاهزة للافتتاح، كما تم الانتهاء من بناء نادى المساوية الرياضي على مساحة 500 متر، كما تم الانتهاء من بناء مدرسة القرايا الاعدادية بالمعلات على مساحة 7 قراريط بتكلفة 4.6مليون جنيه، كما تم تركيب ماكينة صراف آلي ATM بكيمان المطاعنة على الطريق السريع لخدمة أهالي المنطقة.

"محلية اسنا" تكشف عن تنفيذ 11 مشروعا بجنوب محافظة الأقصر (صور)
"محلية اسنا" تكشف عن تنفيذ 11 مشروعا بجنوب محافظة الأقصر (صور)
"محلية اسنا" تكشف عن تنفيذ 11 مشروعا بجنوب محافظة الأقصر (صور)
"محلية اسنا" تكشف عن تنفيذ 11 مشروعا بجنوب محافظة الأقصر (صور)
"محلية اسنا" تكشف عن تنفيذ 11 مشروعا بجنوب محافظة الأقصر (صور)
"محلية اسنا" تكشف عن تنفيذ 11 مشروعا بجنوب محافظة الأقصر (صور)
"محلية اسنا" تكشف عن تنفيذ 11 مشروعا بجنوب محافظة الأقصر (صور)
"محلية اسنا" تكشف عن تنفيذ 11 مشروعا بجنوب محافظة الأقصر (صور)
"محلية اسنا" تكشف عن تنفيذ 11 مشروعا بجنوب محافظة الأقصر (صور)
"محلية اسنا" تكشف عن تنفيذ 11 مشروعا بجنوب محافظة الأقصر (صور)
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