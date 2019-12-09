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مدير بـ"الخدمات البيطرية" يكشف حقائق مهمة عن تنوال الدواجن بدون الإصابة بالأمراض

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:42 م
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دواجن
دواجن
رقية جمال
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كشف الدكتور جهاد صلاح، مدير إدارة أمراض الدواجن بهيئة الخدمات البيطرية، كيفية تناول الدواجن السليمة خالية من الأمراض.

وأوضح "صلاح"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أنه حتى الآن ما زالت مصر تقوم ببيع الدواجن حية، ولم يتم حتى الآن، بيعها مجمدة ومبردة.

وتابع مدير إدارة أمراض الدواجن بهيئة الخدمات البيطرية، أن شراء الدواجن الحية يفضل في الأوزان الكبيرة لا تقل عن 2 كيلو، وأن يكون لونها وردي ليس بها لون أرزق، ولا يوجد بها رشح بالأنف.

وقال إن أفضل طريقة لحفظ الدواجن هو التجميد أو التبريد، محذرًا من تجميد اللحوم والدواجن وفكها وإعادة تجميدها مرة أخرى، مشددة على ضرورة أن يتم تجميد الدواجن نظيفة لتخرج من الثلاجة للطهي مباشرة.
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