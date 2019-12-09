علاء عابد: الدبلوماسية المصرية بذلت جهود جبارة لإظهار الصورة الحقيقة عن مصر للخارج





قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تقدم إلى اللجنة بتقرير متكامل حول الانجازات التي حققتها الدولة المصرية مُمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبرلمان والمجالس المتخصصة، وأبرزها تمكين المرأة الفترة الماضية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي وزارة الخارجية.وأضاف عابد، أن هناك انجازات عده تحققت في مجال حقوق الإنسان ومنها التوازن الأمني غير المسبوق، بالإضافة إلي الإصلاح الاقتصادي وانعكاساته الإيجابية علي المواطن، مُشيرًا إلى أن دور الدبلوماسية المصرية بذلت جهود جبارة لإظهار الصورة الحقيقة عن مصر للخارج، لافتا إلي أن تقرير حقوق الإنسان الذي تم استعراضة أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان حظي بإشادة واسعة عدا دولتين لديهم مصالح شخصية وأوهام علي حد وصفه.وفي نفس السياق، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن استعراض مصر تقريرها أمام الآلية الدورية الشاملة بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان أحد أهم المكاسب التي تحققت الفترة الماضية، لاسيما وأنه وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة الأوضاع في القاهرة، وكشف حجم زيف الآلة الإعلامية العدائية، مُضيفا أنه تم التعاون مع جميع مؤسسات الدولة في جمع المعلومات حول ما تحقق من إنجازات علي أرض الواقع.