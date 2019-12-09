Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزمالك يكافيء محمود فتح الله بمنصب جديد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:18 م
Advertisements
محمود فتح الله
محمود فتح الله
هاني عصام
Advertisements
عرض مسئولو نادي الزمالك على محمود فتح الله مدافع الفريق السابق تولي منصب مدير الكرة في الحهاز الفني الحالي للفريق.

ومن المنتظر عقد جلسة بين الطرفين خلال ساعات لحسم الأمر بشكل رسمي وتعرف اللاعب السابق على اختصاصاته.

وجاء تنازل فتح الله عن شكواه ضد النادي الخاصة بمستحقاته المتأخرة كخطوة ضمن نية الإدارة في تعيينه بمنصب مدير الكرة.

وأجرى النادي تغييرات عديدة على الجهاز الفني مع تواجد الفرنسي باتريس كارتيرون والاحلال والتجديد في كل العناصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك محمود فتح الله الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك

أخبار تهمك

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. المعدن يواصل تراجعه عالميا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ نصف ساعة

رينيه فايلر يعيد مدافع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يكتسح التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإسباني

منذ 37 دقيقة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 4 ساعات

خطة زيدان لإيقاف ليونيل ميسي في الكلاسيكو

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أزمة جديدة في الزمالك بسبب 4 مليون جنيه

شوبير يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة نادي الزمالك وإقالة ميتشو وتعيين كاريترون (فيديو)

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: تفاصيل عقد كارتيرون.. وكواليس خناقة مرتضي مع لاعبي الزمالك.. وآخر تطورات أزمة النقاز

خاص- فتح الله :ازمتي انتهت مع الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:55 م

برشلونة يكتسح التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإسباني

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

01:00 م

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

11:35 ص

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

09:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status