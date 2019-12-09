الزمالك يكافيء محمود فتح الله بمنصب جديد

عرض مسئولو نادي الزمالك على محمود فتح الله مدافع الفريق السابق تولي منصب مدير الكرة في الحهاز الفني الحالي للفريق.





ومن المنتظر عقد جلسة بين الطرفين خلال ساعات لحسم الأمر بشكل رسمي وتعرف اللاعب السابق على اختصاصاته.





وجاء تنازل فتح الله عن شكواه ضد النادي الخاصة بمستحقاته المتأخرة كخطوة ضمن نية الإدارة في تعيينه بمنصب مدير الكرة.





وأجرى النادي تغييرات عديدة على الجهاز الفني مع تواجد الفرنسي باتريس كارتيرون والاحلال والتجديد في كل العناصر.



