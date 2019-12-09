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شاهد بالصورة.. مي سليم ورنا سماحة بنفس الإطلالة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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مي سليم ورنا سماحة
مي سليم ورنا سماحة
رانيا ماهر
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ظهرت الفنانة مي سليم، والفنانة ورنا سماحة، بنفس الإطلالة بمناسبتان مختلفتان، حيث ظهرت رنا سماحه بجاكيت قصير باللون الأسود مزين من الأمام بأزرار ذهبية عريضة، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي، ونسقت تسريحة شعر ويفي، واعتمدت مكياج بألوان ناسبت إطلالتها، وذلك من خلال مشاركتها في Cairo fashion festival.


وظهرت الفنانة مي سليم بنفس الإطلالة حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي تقوم بالتقاط السيلفي، وارتدت بالطو باللون الأسود، مزين من الأمام، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وارتدت هاف بوت باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الهادئة.


مشاركة مي في "حواديت الشانزلزيه"

يشار أنَّ، مي يُعرض لها حاليًا على قناة "one" مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل يدور حول قضية قتل رجل يُدعي رياض وهو متعدد العلاقات النسائية، ويدور أيضًا حول فترة الخمسينات لإظهار جمال مصر في تلك الفترة، والمسلسل من إخراج مرقس عادل ، إنتاج سينرجي، بطولة مي سليم، إدوارد، عزوز عادل، إياد نصار، ميس حمدان، إنجي المقدم، إدوارد، هادي خفاجة، ندي موسي، فريدة سيف النصر، داليا مصطفي.

جدير بالذكر أن رنا سماحة كانت قد طرحت كليب أميرة الحب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع صوات ايدوجان وتولى إخراج الكليب عادل سرحان،

واستعانت رنا خلال الفيديو كليب لأول مرة بشاب يدعى محمد صندقلي، وهووحامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019، ولعب دور حبيبها.
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