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وزير المالية: ندرس 3 طروحات سندات خلال السنة المالية الحالية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:45 م
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محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
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قال محمد معيط وزير المالية إن مصر تدرس 3 طروحات سندات خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، وذلك لسندات خضراء وإسلامية، وذات عائد متغير.

 واضاف "معيط" خلال مؤتمر صحفى ان ازمة الاسواق الناشئة في العالم تسببت في نزوح 12 مليار دولار بين شهرى سبتمبر وديسمبر، ولكن الاوضع تحسنت بعد هذه الفترة أعقبها تدفق ثمانية إلى تسعة مليارات دولار في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة ماضية فى استكمال تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي؛ لتعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، بمراعاة التركيز على الصناعات، والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بحيث يصبح قاطرة التنمية على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
 



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