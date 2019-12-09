براءة صحفي وحبس المتهمين بالتعدي عليه وآخرين بالقليوبية

أصدرت محكمة جنح مركز طوخ بمحافظة القليوبية، قرار بحبس المتهمين مصطفى. ع، ورضا. ا، وفارس. ا، عامين، وبراءة أمجد حماد الصحفي ومحمد رمضان ومحمد فتحي، في القضية رقم 273222019 جنح طوخ.



وترجع الواقعة حينما تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا بتعدي 3 متهمين على الصحفي أمجد حماد، و٢ آخرين بالضرب خلال مشاجرة بسبب اولوية المرور بطريق (بلتان- طوخ) وفرض القوة والسيطرة عليهم.



وانتقل مأمور مركز طوخ وتبين إصابة محمد فتحي بقطع عميق في أوتار وعضلة الرجل اليسرى، وتم نقله لمستشفي المقاولون العرب وإصابة الآخرين بسحجات وكدمات في جميع أنحاء الجسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأصدرت المحكمة قرارها السابق.

