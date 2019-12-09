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استقالة رئيس برلمان جنوب السودان

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:08 م
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برلمان جنوب السودان
برلمان جنوب السودان
وكالات
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أعلن أنتوني لينو ماكانا رئيس برلمان جنوب السودان، اليوم الإثنين، استقالته بعد أن هدد نواب بعزله لعرقلته جهودا لمكافحة الفساد وسوء الإدارة.

 

وبحسب وسائل إعلام سودانية، اتهم نواب أنتوني لينو ماكانا، بعدم تقديم تقارير التدقيق العام ومكافحة الفساد للبرلمان وعرقلة جهود النواب لاستدعاء وزراء لاستجوابهم.

 

واتهم أنتوني لينو ماكانا أيضَا بالموافقة على قرض يبلغ 400 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" دون عرضه على البرلمان كما ينص القانون، في إجراء قدمه النواب الذين طالبوا باستقالته.

 

وفي تصريحات أذاعتها محطة راديو جنوب السودان، قال ماكانا: "السبب وراء تقديمي استقالي هو عمل ينم عن احترام عميق ومخلص لقيادتكم (للحزب الحاكم) ولطلبكم مني القيام بذلك".

 

والفساد مستشر في دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها في العام 2011 قبل أن تدخل في حرب أهلية مدمرة بعدها بعامين.

 

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الكلمات المفتاحية

جنوب السودان برلمان جنوب السودان السودان أنتوني لينو ماكانا

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