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عاجل.. استبعاد روسيا من المونديال والأولمبياد وإيقافها عن بطولات العالم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:58 م
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روسيا
روسيا
عبد القادر عرابي
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قررت المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات اليوم  إيقاف روسيا من المشاركة في البطولات الرياضية الكبرى لمدة أربع سنوات ومن بينها كأس العالم وأولمبياد طوكيو.


وأعلنت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" اليوم الإثنين، إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات خاصة بها.


وقال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.


وأصدرت اللجنة التنفيذية في الوادا قرارها بعد أن خلصت إلى أن موسكو تلاعبت ببيانات من خلال وضع أدلة مزيفة وحذف ملفات ترتبط باختبارات منشطات إيجابية كان يمكن أن تساعد في ضبط غشاشين.


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منتخب روسيا مكافحة المنشطات روسيا المنشطات اخبار الرياضة

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