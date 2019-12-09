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بفستان قطيفة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:03 م
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سميرة سعيد
سميرة سعيد
هبة أحمد
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أطلت الفنانة سميرة سعيد على محبيها يوم السبت الماضي في حلقة العروض النهائية من برنامج "ذا فويس" بفستان فوق الركبة باللون الكُحلي، مصنوع من قماش القطيفة، يتسم بوجود أكمام طويلة، وبه فتحة من منطقة الكتف،على شكل ثُعبان، وبدت سميرة بتسريحة شعر الذيل حُصان، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.

يُشار أن برنامج" ذا فويس" لاكتشاف المواهب يرأس لجنة تحكيمه كلاً من محمد حماقى،راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد.

ومن ناحية أخري، شهد الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" هذا الموسم وجود خاصية "زر البلوك"، الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم،والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور.

والجدير بالذكر أنَّ سميرة سعيد تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد، المُقرر طرحه خلال الفترة القادمة.
بفستان قطيفة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها
بفستان قطيفة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها
بفستان قطيفة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها
بفستان قطيفة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها
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