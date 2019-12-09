نجم تشيلسي يقترب من مزاملة تريزيجيه

يعاني جناح نادي تشيلسي الإنجليزي والدولي الإسباني السابق بيدرو رودريجيز، من ندرة مشاركاته مع البلوز منذ مطلع هذا الموسم.





وخسر نجم برشلونة السابق موقعه في هجوم الفريق، لصالح البرازيلي ويليان، والإنجليزي الشاب كالوم هودسون أودوي والأمريكي كريستيان بوليسيتش.





ونتيجة لذلك، ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي أستون فيلا مستعد لتقديم عرض، يقضي بإنتقال بيدرو لصفوفة إبتداء من يناير القادم.





ويبدو الفيلانز في طليعة الراغبين بخدمات بيدرو، ليزامل النجم المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه.





وينتهي عقد صاحب الـ 32 عاماً مع تشيلسي بنهاية هذا الموسم، وبالتالي سيصبح من حقه التفاوض مع أي ناد، خلال يناير المقبل.





ووفقاً لصحيفة تليجراف البريطانية، سيضطر تشيلسي لبيع اللاعب في يناير المقبل، خشية إنتقاله في الصيف المقبل دون مقابل، نظراً لإنتهاء تعاقده.





وذكرت بعض التقارير أيضا برغبة يوفنتوس في ضم الثنائي ويليان وبيدرو، واللذين تنتهي عقودهما في الصيف المقبل، لكن الصفقتين من الصعب إقناع المدرب ماوريسيو ساري بهما، لا سيما وأنه لا يلعب بخطة تعتمد على الأجنحة.





وكان تشيلسي قد خسر من إيفرتون السبت الماضي بثلاثية مقابل هدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويستعد تشيلسي لمواجهة ليل الفرنسي غداً الثلاثاء، في ختام المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.