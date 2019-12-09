وفاة رون ليبمان أحد نجوم مسلسل "فريندز"

كشف تقرير لموقع "CNN"، يوم السبت 7 ديسمبر، عن وفاة رون ليبمان الممثل الأمريكى الحائز على عدة جوائز، والمشهور بلعب دور والد شخصية راشيل جرين فى مسلسل "فريندز" الكوميدى Friends، وذلك عن عمر يناهز 82 عامًا.





وقال وكيل الممثل الأمريكى الراحل، إن سبب الوفاة كان الالتهاب الرئوي، مضيفًا فى بيان: رون كان ممثلًا موهوبًا بدرجة لا تصدق وله تاريخ مهنى مميز فى السينما والتلفزيون والمسرح.. تعازينا لزوجته جيسيكا والتر وعائلته.









وُلد النجم الراحل ليبمان فى نيويورك عام 1937، وحاز على جائزة "إيمى" فى عام 1979 عن سلسلة "كاز" التى ابتكرها، وجائزة "تونى" عن مسرحية Angels in America، لطونى كوشنر.



وظهر رون ليبمان فى العديد من الأفلام بما فى ذلك "Norma Rae" و Slaughterhouse-Five، لكن دور دكتور ليونارد جرين فى مسلسل Friends، هو الذى ترك البصمة الأكبر وسيتذكره الجمهور من خلاله.





ورغم أن الممثل الأمريكى نجمه سطع فى دوره بمسلسل Friends، إلا أن ليبمان لديه تاريخ فنى عريق فى التلفزيون والسينما امتد لـ6 عقود.وُلد النجم الراحل ليبمان فى نيويورك عام 1937، وحاز على جائزة "إيمى" فى عام 1979 عن سلسلة "كاز" التى ابتكرها، وجائزة "تونى" عن مسرحية Angels in America، لطونى كوشنر.وظهر رون ليبمان فى العديد من الأفلام بما فى ذلك "Norma Rae" و Slaughterhouse-Five، لكن دور دكتور ليونارد جرين فى مسلسل Friends، هو الذى ترك البصمة الأكبر وسيتذكره الجمهور من خلاله.



