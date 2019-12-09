إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

تعرض ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد إلى الإصابة في الكاحل والتي ستحرمه من التواجد في مباراة الفريق الملكي المقبلة أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا.



ويحل ريال مدريد ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ضمن الفريق الملكي تأهله للدور المقبل كثاني المجموعة خلفًا للمتصدر باريس سان جيرمان.



وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن حظ ماريانو سئ للغاية حيث تعرض للإصابة ولن يلعب ضد بروج رغم أن خطة زيدان كانت تقتضي مشاركته.



وأضافت التقارير بأن إصابة ماريانو عبارة عن التواء في الكاحل ولن يتمكن من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة.