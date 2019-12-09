محمد خليف: الدولة رصدت 7.8 مليار جنيه للتحول الرقمي

قال الدكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية رصدت موازنة كبيرة جدًا للتحول الرقمي ضمن موازنة 2019-2020، حيث رصدت 7.8 مليار جنيه للبنية التحتية والمجتمع الرقمي.



وأوضح "صلاح"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن توجه الدولة بالكامل الآن تطبيق التحول الرقمي، وهناك اهتمام من القيادة السياسية بذلك.



وشدد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الوزارات لتطبيق التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الميزانية المرصودة لتطبيق التحول الرقمي تتيح الفرصة للشركات الناشئة الجديدة للدخول في مجال التحول الرقمي وتقديم مشروعات بالشراكة مع الحكومة المصرية.

