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أسرة "سر" تحتفل بانتهاء التصوير وتطلق البرومو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:47 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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احتفلت أسرة "سر" بانتهاء عمليات التصوير وإطلاق برومو العمل الدرامي المرتقب عرضه قريباً، بحضور نجوم المسلسل والمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم عرض مقتطفات من المشاهد وقطع قالب حلوى خاص بالمناسبة.

 

ويقدم بطولة العمل الفنانون بسّام كوسا وباسم مغنية وداليدا خليل ووسام حنّا وفادي إبراهيم ورواد عليو وناتاشا شوفاني وأسعد رشدان وسامي ابو حمدان ونيكول طعمة وهشام ابو سليمان وحسّان مراد وجوي هاني ونوال كامل ورانيا سلوان وطارق انيش وجويس فارس وتانيا فخري وسواهم.

 

وأكد المنتجان سعادتهما بتعاون شركتهما "ميديا هاوس بيكتشرز" مع الممثلين اللبنانيين والسوريين والمخرج مروان بركات والكاتب مؤيد النابلسي والمنتج الفني فراس العمري، من اجل تقديم عمل درامي بمستوى عالٍ يليق بالجمهور العربي، شاكرين جميع أفراد المسلسل من فنانين وفنيين لجهودهم المضاعفة بسبب الظروف التي يمر بها لبنان حالياً.

 

وأعرب نجوم العمل عن تقديرهم لثقة سامح  مجدي ونهلة زيدان بلبنان وإقدام "ميديا هاوس بيكتشرز" على التصوير فيه وإنجاز عملها الطويل، في تحدٍ للأوضاع الإقتصادية والسياسية الصعبة، مشددين على ان الفن رسالة حياة تقاوم نقيضها واستمرارية في وجه الجمود.

 

وتدور أحداث "سر" بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي عبر 60 حلقة، تتشابك عبرها الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض.

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