انفصال أصالة واستغاثة سيد مصطفى ومرض شريف مدكور.. أحداث شغلت السوشيال ميديا أخر 24 ساعة

الفجي الفني

استغاثه الفنان سيد مصطفي





ليتواصل معه الإعلامي وائل الأبراشي من خلال مداخله هاتفيه في برنامجه، وكشف الفنان مصطفي من خلالها انه يعاني من تدهور حالته الصحية، وأنه لا يملك نفقات العلاج بالمستشفيات الخاصة.



وبعد هذة التصريحات من جانب الفنان سيد مصطفي، سادت حالة من الحزن بين جمهوره الذي حزن علي ماوصل اليه بعد مسيرة فنيه ممتلئه بأعمال ناجحه.





انفصال أصاله عن طارق العريان



بدء الامر عند انتشار شائعات بخيانه طارق العريان لأصاله مع الفنانه نسرين طافش، والأمر الذي نفاته الفنانه نسرين طافش في حورات تلفزيونيه وأكدت أنها ليس لها اي اساس من الصحه،



لتظهر بعد ذلك اصاله برفقه اولادها بدون زوجها طارق العريان، لتستمر الشائعات مره اخري ،لترد اصاله بمنشور من خلاله حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأنها ليس علي خلاف مع زوجها وأن يراعوا الجمهور شعورها عند ترويج هذة الشائعات.



ولتشتعل الاجواء مرة ثانيه بعد بكاءها علي اغنيه "ذاك الغبي" في حفلها بموسم الرياض، الامر الذي فسرة بعد أن الاغنيه موجهه لزوجها، ولكن لم يكن هناك اي تصريح او تأكيد من تلك الشائعات،



تأكيد خبر الانفصال



أعلن الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه المذاع عبر قناه النهار ،عن خبر انفصال أصاله عن زوجها طارق العريان، لتثار ضجه كبيره بين رواد التواصل الاجتماعي وليصبح خبر الأنفصال الاكثر تدوال بين مواقع التواصل الاجتماعي.





شائعه وفاة الفنان محمد عبده



تصدر اسم الفنان محمد عبده مؤشرات البحث على موقع "جوجل" في المملكة العربية السعودية، بعد انتشار شائعه وفاته وذلك بعد تعرضه لوعكه صحيه.



وأثارت هذه الشائعه خوف كبير بين محبينه وجمهوره في الوطن العربي، وتم نفي هذة الشائعه من مصدر مقرب منه، وكانت هذة ليست المرة الأولى التي تنشر فيها شائعه كاهذه عن الفنان محمد عبده.



اصابة الإعلامي شريف مدكور بفيروس في الدم



أعلن الإعلامي شريف مدكور عن إصابته بفيروس بالدم بسبب جلسات الكيماوي التي خضع لها منذ أشهر للعلاج من السرطان





وصرح خلال فيديو نشره قائلاً: "الفيروس جه مالوش علاج غير أن الجسم يحاول يقاومه لأنه بيتسبب لي في ضعف المناعة وارتفاع درجة حرارة جسمي".





وجاء ذلك بعد إصابته بمرض سرطان القولون، وخضوعه لعملية جراحية لأستئصال الورم،لكنه يوجه المرض بكل قوة وايضا يدعم كل من يعاني من مرض السرطان.

شهد الوسط الفني في خلال الـ 24 ساعة فقط عدة أحداث، خبر انفصال الفنانة أصالة، عن زوجها طارق العريان وشائعة وفاة المطرب محمد عبده وإصابه شريف مدكور بفيروس بالدم واستغاثه الفنان سيد مصطفي، أحداث أشغلت مواقع السوشيال ميديا، ورواد التواصل الاجتماعي.ويستعرض لكم "" أبرز تلك الأحداثبدء الأمر عندما شارك أحد رواد التواصل الاجتماعي منشور قال فيه: "الزمن ده قاسي جدًا، الفنان سيد مصطفى وصل لحالة صعبة جدًا في حياته، وصل لمرحلة أنه فعلا الزمن طحنه، وبيمر بأزمات كبيرة لا يتخيلها أحد، وتم تدوال هذا المنشور بسرعه كبيره جدا.