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غدًا.. الفقي يفتتح "مراقبة الأرض وعلوم البيانات" بحضور أحد علماء مصر تستطيع

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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يفتتح الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية غدا الثلاثاء، في الثالثة عصرًا، محاضرة عامة بعنوان "مراقبة الأرض وعلوم البيانات لمعالجة مصير النظم البيئية"، والتى يلقيها الأستاذ الدكتور هشام العسكري؛ أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بُعد وعلوم نظم الأرض بكلية شميد للعلوم، فى جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية وهو أحد علماء مصر البارزين بالخارج، وأحد علماء "مصر تستطيع".

تعد المحاضرة واحدة من سلسلة المحاضرات التى ينظمها مركز الدراسات والبرامج الخاصة التابع لقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية من خلال برنامج الباحث الزائر، الذى يتم من خلاله دعوة أحد علماء مصر البارزين بالخارج للتحاور ومشاركة الخبرات الدولية مع الباحثين المصرين والمهتمين.

تأتى هذه المحاضرة فى إطار الاهتمام الوطنى والعالمى بالذكاء الاصطناعي، تتناول المحاضرة التطورات الحديثة فى هذا المجال؛ ما يتيح فهمًا أعمق ومعرفة أفضل بالنظم البيئية، مع عرض أحدث أدوات ومناهج التحليل الجغرافى المتوافرة فى مجال الذكاء الاصطناعي.

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