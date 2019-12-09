16 يناير.. امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية بالسويس "صور"

كما أعلنت المديرية، جدول الشهادة الإعدادية المهنية، والذي سيبدأ يوم 18 يناير وينتهي يوم 23 من نفس الشهر، كما أعلن جدول الشهادة الإعدادية للمكفوفين وللصم والبكم وضعف السمع.





وأكد أشرف السروي، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم في السويس، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات من أجل إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المدارس في أحياء المحافظة، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مع مديريي الإدارات التعليمية الثلاثة وتشكيل كنترول الخاصة بتلك المراحلة.



وأضاف "السروي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الامتحانات الشهادة العامة والمكفوفين ستبدأ يوم 16 يناير للشهادة العامة وبالنسبة للصم وضعف السمع والمهنية ستبدأ يوم 18 يناير وجميعهم سينتهى من الامتحانات يوم 23 يناير.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، جدول الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، والذي سيبدأ يوم 16 يناير، على أن ينتهى يوم 23 من الشهر نفسه.