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بشرى سارة من محافظ الجيزة للشباب

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:41 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاتة الميدانية لتفقد حالة النظافة والإشغالات ومتابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية من خلال الخطة التي تنفذها المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تفقد محافظ الجيزة صباح الحمعة الماضية شوارع ربيع الجيزي والبحر الأعظم وميدان المنيب ومنطقة سوق السمك بحى جنوب الجيزة للوقوف على الحالة العامة للطرق.

وخلال الجولة وجه المحافظ بإزالة إشغالات لعدد من الأكشاك المتعدية على نهر الطريق مع توجيه إنذار لهم بعدم تكرار المخالفة مشددًا على توجيه حملات لرفع الإشغالات من محيط محطة مترو المنيب.

كما وجه راشد بمتابعة أعمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها على جانبي شارع ربيع الجيزى مشددًا على الالتزام بالجدول الزمني للأعمال لكي تتمكن المحافظة من أستكمال أعمال الرصف والتطوير بالشارع استجابة لمطالب المواطنين.

وتفقد راشد عددا من المحلات التابعة لحي جنوب الجيزة غير المستغلة موجها رئيس مدينة الجيزة بالتنسيق مع حي جنوب وسرعة رفع كفاءتها والاستفادة منها لطرحها كوحدات إيجارية للشباب لتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لهم في ظل موقعها المتميز بشارع ربيع الجيزي إضافة إلى إمكانية تحقيق استفادة مادية منها.

وكما وجه راشد رئيس هيئة النظافة برفع صناديق المخلفات أولا بأول على مدار اليوم وعدم التراخي في رفع أي تراكمات من نهر الطريق مع الدفع بحملات تجريد لرفع الأتربة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة رافقة خلالها اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

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