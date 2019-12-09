Advertisements
برشلونة يكتسح التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإسباني
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:55 م
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
أسدل الستار مساء أمس الأحد على مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" بتعادل إشبيلية خارج ملعبه أمام ريال أوساسونا بهدف لكل فريق.
وبختام مباريات الجولة السادسة عشر فواصل برشلونة حفاظه على ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد بعد فوزهما على ريال مايوركا وإسبانيول.
وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية عن التشكيل المثالي للجولة السادسة عشر من الليجا، والذي جاء على النحو التالي :-
حراسة المرمى : لوبيز "إسبانيول"
خط الدفاع : فيكتور دياز "غرناطة" - فاران "ريال مدريد" - كيفين "ليجانيس"
خط الوسط : يانجل هيريرا "غرناطة" - فرانكي دي يونج "برشلونة" - خواكين "ريال بيتيس" - أوسكار "ليجانيس"
خط الهجوم " ليونيل ميسي ولويس سواريز "برشلونة" - جاميرو "فالنسيا".
وبختام مباريات الجولة السادسة عشر فواصل برشلونة حفاظه على ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد بعد فوزهما على ريال مايوركا وإسبانيول.
وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية عن التشكيل المثالي للجولة السادسة عشر من الليجا، والذي جاء على النحو التالي :-
حراسة المرمى : لوبيز "إسبانيول"
خط الدفاع : فيكتور دياز "غرناطة" - فاران "ريال مدريد" - كيفين "ليجانيس"
خط الوسط : يانجل هيريرا "غرناطة" - فرانكي دي يونج "برشلونة" - خواكين "ريال بيتيس" - أوسكار "ليجانيس"
خط الهجوم " ليونيل ميسي ولويس سواريز "برشلونة" - جاميرو "فالنسيا".
Advertisements