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برشلونة يكتسح التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإسباني

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:55 م
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ميسي
ميسي
علي نبوي
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أسدل الستار مساء أمس الأحد على مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" بتعادل إشبيلية خارج ملعبه أمام ريال أوساسونا بهدف لكل فريق.

وبختام مباريات الجولة السادسة عشر فواصل برشلونة حفاظه على ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد بعد فوزهما على ريال مايوركا وإسبانيول.

وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية عن التشكيل المثالي للجولة السادسة عشر من الليجا، والذي جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : لوبيز "إسبانيول"

خط الدفاع : فيكتور دياز "غرناطة" - فاران "ريال مدريد" - كيفين "ليجانيس"

خط الوسط : يانجل هيريرا "غرناطة" - فرانكي دي يونج "برشلونة" - خواكين "ريال بيتيس" - أوسكار "ليجانيس"

خط الهجوم " ليونيل ميسي ولويس سواريز "برشلونة" - جاميرو "فالنسيا".
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نادي برشلونة ميسي ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني

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