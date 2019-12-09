Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مكوجي الشيطان" يقتل دكتورة ويحرق جثتها بالسيدة زينب.. والمحكمة تجدد حبسه

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:35 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مكوجي قتل دكتورة وحرق جثتها داخل مسكنها بالسيدة زينب، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكما كلفت النيابة العامة في وقت سابق بتشريح جثة مسنة قتلت على يد عامل بمحل مكواة وحرق مسكنها وجثتها، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وإسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء قسم شرطة السيدة زينب مفاده بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بعقار.

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من 6 طوابق ونشوب حريق بمطبخ وباب دورة المياه بالشقة الكائنة بالطابق الثالث، فيما عثر على جثة مالكة الشقة في العقد السابع من العمر ملقاة على ظهرها بأرضية دورة المياه، مكبلة اليدين ومربوطة من العنق بمرحاض دورة المياه باستخدام قطعة قماش.

وتبين من خلال الفحص تعرض المجني عليها لإصابات، عبارة عن تفحم بالجزء السفلي وآثار خنق بالعنق فيما تمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونقل الجثة لمشرحة النيابة بزينهم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم. م"، 32 سنة، عامل بمحل مكواة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر أحدها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات والمعلومات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف أنه ارتكب هذه الجريمة نظرًا لمروره بضائقة مالية لاقتراضه مبلغ مالي 15 ألف جنيه من بنك التنمية الزراعية فرع أبو قرقاص المنيا وعدم تمكنه من سداد قيمة القرض ومطالبة الأخيرة له بسداد المبالغ المالية المتأخرة عليه خشية تعرضها للمساءلة القانونية.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكوجي قتل حوادث الفجر حرق السيدة زينب اخبار الحوادث

أخبار تهمك

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. المعدن يواصل تراجعه عالميا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ ساعة و 18 دقيقة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 3 ساعات

خطة زيدان لإيقاف ليونيل ميسي في الكلاسيكو

منذ ساعة و 21 دقيقة

إنبي يطلب الشيخ وحسين وعمار و20 مليون في أسامة جلال

منذ ساعة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

رينيه فايلر يعيد مدافع الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

العثور على جثة عامل زراعي داخل مسكنه بكفر منصور في القليوبية

"يحرق زوجته وأخرى تقتل حماها وابن يقتل والده".. 8 جرائم مأسوية خلال أسبوع

"جريمة مرعبة".. مكوجي يربط عنق مسنة بالمرحاض ويشعل النيران في جثتها

"خنقها وولع فيها".. تشريح جثة مسنة قتلت على يد مكوجي بالسيدة زينب

مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل "عجوز السيدة زينب"

"تفحم نصفها السفلي".. مناظرة النيابة لجثة "عجوز السيدة زينب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:35 ص

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

09:03 ص

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

09:52 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

12:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status