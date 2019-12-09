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عاصي الحلاني يحيي حفل ليلة رأس السنة بالقاهرة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:33 م
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عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
الفجر الفني
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تعاقد الفنان اللبنانى عاصى الحلانى على إحياء حفل غنائى فى مصر ليلة رأس السنة، فى أحد فنادق القاهرة.

وأعرب الحلانى عن سعادته لإحياء الحفل بين أصدقائه وجمهور مصر الرائع، لاستقبال السنة الجديدة، مبديا تفائله بأنها ستحمل معها كل خير للأمة العربية.

من جهة أخري يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في تركيا، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفلاً غنائيًا، ضخمًا بالقاهرة وذلك يوم 31 ديسمبر القادم، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2020، وذلك في فندق كونكورد السلام.

يُشار أنَّ الفنان عاصي الحلاني تعرض خلال الشهور الماضية لكسر في أصبع يده اليسرى،وذلك أثناء ممارسة رياضة ركوب الخيل، وبعدها قام بإجراء عملية جراحية في منطقة الساعد والكتف.

وعلى صعيد آخر، طرح عاصي الحلاني مؤخرًا، أغنية جديدة له على طريقة الفيديو كليب تحمل الأغنية اسم "الوطن"، وذلك إهداء إلى الشعوب العربية.

كما خضع عاصي الحلاني في يوم ميلاده، لإجراء عملية جراحية لنزع اسياخ معدنية من يده،حيث نشر عاصي الحلاني، منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "‏‎حظي أن أكون يوم مولدي في المسشفي لإجراء عملية جراحية لنزع أسياخًا معدنية من يدي والكتف اشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسأل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والاحترام أتمني أن اكون دائمًا على قدر محبتكم راجيًا من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم".
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