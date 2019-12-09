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بشرى سارة لريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:48 م
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جاريث بيل
جاريث بيل
علي نبوي
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سيكون الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد جاهزًا لمواجهة فريقه أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض والمقرر له يوم 18 من الشهر الجاري، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن اللاعب الويلزي يتعافى بالفعل من إصابته وسيكون متاحًا لزيدان في الكامب نو.

وأضافت الصحيفة بأن جاريث بيل تدرب بشكل طبيعي مع زملائه في الفريق وسيحصل على دقائق أمام كلوب بروج في دوري أبطال أووبا، وفالنسيا بالليجا.

وكان بيل قد تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس والتي حسمها الفريق الملكي لصالحه بهدفين مقابل هدف.
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مباراة ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد جاريث بيل برشلونة الكلاسيكو

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