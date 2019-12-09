دار الكتب: مصر لديها أقدم وأندر مخطوطات على مستوى العالم

قال الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن دار الكتب المصرية تقتني مجموعة متميزة من المقتنيات ومنها المخطوطات، حيث أن دار الكتب تحتفل الشهر القادم بمرور 150 عام على إنشائها، فهى أقدم مكتبة وطنية على مستوى أفريقيا.



وأشار "عزمي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن دار الكتب تمتلك واحدة من أقدم وأندر المخطوطات في العالم، حيث يوجد لدى مصر 60 ألف مخطوطة متنوعة موضوعيا، ولغويا.



وأضاف رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أن مصر استعادة نحو 4 مخطوطات نادرة خلال عام ونصف، حيث استعادة مصر أطلس من ألمانيا منذ شهر بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

