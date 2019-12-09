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سريلانكا: العراقيل تواجه "راجاباكسا" بعد الإنتخابات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:27 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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بعد أسبوعين من انتخاب المتشدد جوتابايا راجاباكسا في سريلانكا، تكمن احتمالات العدالة والمصالحة بين المجتمعات المختلفة في الجزيرة في حالة يرثى لها. انتصار جوتا، كما هو معروف، أرسل الصدمات في شمال شرق البلاد الذي يسيطر عليه التاميل - حيث لا تزال ذكريات رئاسة شقيقه ماهيندا راجاباكسا، التي اتسم حكمه بالفظائع الجماعية والاختفاء القسري.

وشغل جوتا منصب وزير الدفاع بين عامي 2005، و2015، ومتهم بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية في سريلانكا (1983-2009).

وكانت جماعة التاميل تأمل بانتصار ساجيث بريماداسا، زعيم الحزب الوطني المتحد، الذي اعتبره التاميل "أقل شر ".

بينما تبنى بريماداسا أيضًا خطابًا قوميًا خلال حملته الانتخابية، متعهدًا بحماية القائد العسكري شافيندرا سيلفا من الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وتعهد بإعطاء الأولوية للبوذية، وكانت الأقليات مرعوبة من احتمال عودة الاستبداد الوحشي لراجاباكسا.

ولقد ذهب عدد كبير من الناخبين التاميل والمسلمين الناطقين بالتاميل، حيث ذهبت الغالبية العظمى من الأصوات في الشمال الشرقي إلى بريماداسا. ولكن ذلك لم يكن كافيًا لنصره. واكتسح خصمه، جوتا، وفاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة.

وبعد التصويت، وجه أعضاء الأغلبية السنهالية اتهامات بعدم الولاء والانفصالية ضد التاميل مرة أخرى فضحوا خطوط الصدع العميقة بين المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في الجزيرة.

• مخاوف متزايدة
لم يضيع الرئيس الجديد أي وقت في إعادة تأكيد أوراق اعتماده "القوي"، وحشد على الفور قاعدته البوذية السنهالية بعد الانتخابات.

في خطاب تنصيبه في 18 نوفمبر، تعهد بقيادة الحكومة على أساس "الفلسفة البوذية" ودعم الثقافة السنهالية والتراث البوذي وسلط الضوء على دوره في الحرب الأهلية.

وأقيم حفل الافتتاح في معبد بوذي في مدينة أنورادابورا الشمالية بناه حاكم سينهالا دوتوجامونو، الذي هزم ملك التاميل تشولا إيلان ووحد الجزيرة بأكملها تحت حكم سينهالا.

كما واجهت وسائل الإعلام التاميلية والسنهالية ضغوطًا متزايدة منذ التصويت. وأجبر العديد من الصحفيين على تسليم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم إلى الشرطة بسبب اتهامات لا أساس لها من الصحة بنشر خطاب الكراهية. وعزز نشطاء التاميل بروتوكولاتهم الأمنية ويعيد بعضهم النظر في استمرار وجودهم في البلاد. أصبحت الرقابة الذاتية هي القاعدة مرة أخرى.

من الواضح تمامًا أنه في ظل الرئيس الجديد، سوف تستمر سريلانكا في احتضان الشوفينية المستمرة التي هيمنت على المشهد السياسي منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1948.

والفكرة الرئيسية وراء ذلك هي أن سريلانكا بلد بوذي من السنهالية وتلك التي تنتمي إلى ديانة أو عرقية مختلفة تهاجر من أماكن أخرى وليست جزءًا من السكان الأصليين للجزيرة.

واليوم، يمنح الدستور السريلانكي البوذية للسينهالية، ويضمن لها "المكان الأول" ويكلف الدولة بحمايتها وتعزيزها. وتهيمن مؤسسات الدولة والجيش والاقتصاد أيضًا على روح تفوق السنهالية.

ويعتبر فوز جوتا بمثابة نكسة كبيرة من قبل التاميل، لكنه لم يثبطهم. فبعد عشرة أيام من تنصيبه، خرج التاميل بأعداد كبيرة للاحتفال بذكرى مافيار نال، يوم ذكرى التاميل الوطني، في احتفالات نقل في مواقع متعددة في الشمال الشرقي.

ولقد كشفت أحداث نوفمبر مرة أخرى عن المشكلة الأساسية للبلد ومشروع بناء الدولة. وفشل النظام السياسي السريلانكي في إعطاء طوائف الأقليات تمثيلًا مناسبًا، بينما تواصل الدولة الترويج لهوية قومية مستبعدة.

أكد جوتا من جديد أنه لن يركز على المظالم السياسية، بل يضع جهوده في تطوير مناطق التاميل. وهذا لن يرضي التاميل.

بدون إعادة التفكير بشكل أساسي في الدولة السريلانكية والهوية الوطنية والمكانة الأولى التي أعطيت للبوذية السنهالية، سيستمر الصراع الذي ابتليت به هذه الجزيرة منذ الاستقلال.

ولما كانت هذه الحكومة قد أوضحت بجلاء أنها لن تشرع في الإصلاحات الضرورية لاستيعاب الأقليات، يجب على المجتمع الدولي أن يشترط تفاعله مع سريلانكا بشأن التقدم في مجال العدالة والانتقال السياسي. وبدون هذه التغييرات السياسية، ستبقى سري لانكا دولة فاشلة وجزيرة مقسمة.

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الكلمات المفتاحية

سريلانكا جوتابايا راجاباكسا ، تاميل البوذية

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