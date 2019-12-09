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افتتاح معرض للنماذج المصغرة بالهناجر.. غدا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:25 م
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بوابة الفجر
أ ش أ
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يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، غدا الثلاثاء معرض للنماذج المصغرة، بقاعة آدم حنين بالمركز، ويستمر حتى 15 ديسمبر الجارى، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.

المعرض ينظمه ويشارك فيه أكثر من 35 فنانا، من المهتمين بهواية تصنيع النماذج المصغرة، عن التراث الإسلامى والقبطى ونماذج عن الحياة الفرعونية القديمة ولشخصيات مشهورة ونماذج لسفن شراعية وغيرها، وكلها نماذج تنفذ يدويا وبخامات من الخشب والمعدن والصلصال والبلاستيك وأعواد الكبريت والخردة.

وعن هذا النوع من الفن، يقول المهندس حسين القيسى أحد المشاركين والمنظمين للمعرض، إن ما يميز هذه الهواية أنها تحتاج إلى وقت كبير لإنجاز النموذج، وهذا يعلم الفرد الصبر والدقة، كما تزيد من معرفته للتاريخ، لأن الفنان لابد أن يكون مطلعا على الخلفية التاريخية والفنية للنموذج الذى ينفذه، واستطاعت المجموعة لمدة 3 سنوات متتالية المشاركة فى معرض دولي للهواية بفرنسا، وحصلنا على جوائز عن أعمالنا بهذه المعارض، وكتبت عنا الصحافة الفرنسية كأول فريق مصرى فى هذه الهواية .

وأضاف القيسى، أنه بالتعاون مع إدارة المعارض العسكرية، قمنا بتنفيذ وإهداء نموذجين عن ملحمة حرب أكتوبر وتم وضعهما بالقاعة الرئيسية للبانوراما، كما نفذنا نموذجا عن اللقطة الأخيرة فى فيلم الممر، إلى جانب تكوين مجموعة من الأطفال المهتمين بالهواية ستعرض أعمالهم فى ركن خاص بالمعر
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