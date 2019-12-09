"قاتلة صديقتها" بسبب فلوس الجمعية تمثل جريمتها بالأسمرات

وقامت المتهمة بتمثيل الجريمة أمام النيابة واعترفت بالواقعة باغترافات تفصيلية وأنها طالبت المجني عليها بفلوس جمعية وعندنا تأخرت في السداد ذهبت يوم الواقعة إلى منزلها وطلبت منها أن تحضر لها كوب ماء من المطبخ وأسرعت إلى غرفة النوم لسرقة المبلغ المالي من دولابها وعندما رأتها المجني عليها قامت المتهمة بطعنها في الرقبة مما أدى إلى وفاتها في الحال.



وكما كشفت مناظرة نيابة جنوب القاهرة في وقت سابق، لجثة سيدة عثر عليها مذبوحة داخل شقتها في منطقة الأسمرات بالمقطم، أن الجثة لسيدة ثلاثينية العمر وبها جرح غائر في منطقة الرقبة الذي أدى إلى نزيف شديد، مما أدى إلى وفاتها في الحال وترتدي ملابسها كاملة.



وأمرت النيابة باستدعاء شهود الواقعة، لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات بالمكان المحيط بالواقعة وإرسال تقرير وافٍ بها.



وكلفت النيابة الطب الشرعي في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليها وإرسال تقرير واف بها والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وكان قسم شرطة المقطم تلقى إخطارًا بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها، وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات، دلت أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها، ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات على مبالغ مالية، كانت المتهمة أقرضتها للمجني عليها.



وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

أجرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، معاينة تصويرية لمكان واقعة ذبح ربة منزل على يد جارتها في حي الأسمرات بسبب فلوس جمعية.