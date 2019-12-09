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رياح محملة بالأتربة تجتاح هذه المناطق غدا.. الأرصاد تُحذر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:19 م
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رياح محملة بالأتربة
رياح محملة بالأتربة
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حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 10/12/2019، كاشفة عن المناطق التي تشهد رياح محملة بالأتربة، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة وتصل العظمى بالقاهرة لـ 24 درجة، ويميل الطقس في ساعات النهار للدفئ، من شمال البلاد للجنوب، مع طقس بارد في ساعات الليل المتأخره، وظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الرياح المحملة بالأتربة تجتاح السواحل الشمالية الغربية، منها خليج راس الحكمة والنجيلة والضبعة ومطروح وسيدي براني، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط، وتعطل حركة الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة غدا الثلاثاء في بعض المحافظات، إليكم التالي:

السواحل الشمالية الغربية 23 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 15

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 25 18

شمال الصعيد 25 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 13
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