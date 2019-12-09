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صالح جمعة يعود لتدريب الأهلي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:21 م
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صالح جمعة
صالح جمعة
علي نبوي
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انتظم صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان صالح جمعة يعاني من إصابة في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية منعته من التواجد في التدريبات الجماعية، ليشارك اليوم في المران، بعد تعافيه من هذه الإصابة.

وخاض صالح برنامجًا تأهيليًا خلال الأيام الماضية تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق للتعافي من الإصابة.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجله المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.

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