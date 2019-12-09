نزل وجرى.. ضبط سائق تاكسي لسرقته 5 آلاف جنيه و3 هواتف من راكب بالغردقة

تمكن ضباط مباحث مرور البحر الأحمر من ضبط سائق تاكسي بمدينة الغردقة سرق مبالغ مالية وهواتف محمولة وحافظة كارنيهات من أحد الركاب واعترف بالواقعة وأرشد عن أماكن المسروقات.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطار من العميد محمد صلاح، مدير مرور البحر الأحمر، يفيد بتمكن ضباط مباحث المرور بقيادة العقيد سامح محي الدين رئيس مباحث مرور البحر الأحمر المدعو "محمد س" سائق تاكسي بالغردقة لسرقته أحد الركاب أثناء استقلاله التاكسي خاصته وسط مدينة الغردقة.



وكان تلقى العقيد سامح محي، رئيس مباحث المرور، بلاغًا من " ناجي ن ا" مقيم الإسماعيلية يفيد بفقد 2 كيس بلاستيكي بداخلها 5000 جنيه،100 هريفنا أوكراني، و3 هواتف محمولة "سامسونج وأيفون"، باور بانك، حافظة كارنيهات، 2 عكاز طبي، بعض الملابس، حال استقلاله إحدى سيارات الأجرة رقم (ط ر س 4436) تاكسي.



بإجراء التحريات السرية لضباط مباحث مرور البحر الأحمر بقيادة رئيس المباحث، تم التوصل إلى قائد السيارة المدعو "محمد س م س" ومقيم ثان الغردقة، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.