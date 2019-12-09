أزهري: مبادرة "جدد صحتك تنقذ حياتك" إحدى القروبات إلى الله

قال الدكتور حسن خليل، مدير الشئون الفنية بالأزهر الشريف، إن مبادرة "جدد صحتك تنقذ حياتك" لحث العاملين على التبرع بالدم، قام بها الأزهر الشريف بالتعاون مع وزيرة الصحة تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.



وأوضح "خليل"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن أحكام الشريعة الإسلامية تحقق مصالح العباد وحفظ مقاصد الدين التي تخدم الإنسان كحفظ النفس والعقل والدين والنسل والمال، مشددًا على أن الحفاظ على الإنسان يكون بتوفير المأكل والمشرب والتداوي، ومن هنا جاءت هذه المبادرة عن طريق حملة توعوية لثقافة إطلاق التبرع بالدم للجرحى والمصابين وخاصة في الحوادث، منوهًا إلى أن هدف المبادة حث الناس على التبرع بالدم كعمل إنساني راقي، وأحد القروبات لله سبحانه وتعالى.



وتابع مدير الشئون الفنية بالأزهر الشريف، أن جميع العاملين بالأزهر الشريف، قاموا بالتبرع بالدم بالأمس على مدار أكثر من 6 ساعات، وهذه الحملة ستتواجد الجمعة المقبلة بالجامع الأزهر حيث يوجد صلاة الجمعة لحث المصلين على التبرع، وتم تخصيص يوم 18 للعاملين بمدن البعوث والطلاب، ويوم 24 للعاملين من العلماء والوعاظ بمجمع البحوث والعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، وسوف تنتقل فيما بعد للمناطق الأزهرية ومناطق الوعظ بجميع المحافظات.

