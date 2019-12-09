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للمرة الأولى.. تعاون بين مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعتي عين شمس والقاهرة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:17 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
آية حمروشي
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افتتح صباح اليوم، الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس  جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤتمر "التفاعل الحضاري على أرض مصر خلال العصرين البطلمي واليوناني الخلفيات والمظاهر"، والذي ينظمه مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأسوان.

وفي كلمته الافتتاحية ثمن نظمي عبد الحميد جهود مركز الدراسات  والنقوش البردية بالجامعة في إثراء مجال العلوم الإنسانية والتاريخية وسعيه البحثي الدؤوب للتوثيق للفترات التاريخية الهامة من تاريخ مصر العريق، لافتًا أن هذه الجهود تنعكس إيجابًا على رفع تصنيف الجامعة دوليًا في مجال العلوم الإنسانية. 

وأشاد بالتعاون غير المسبوق بين جامعة عين شمس ممثلة في مركز الدراسات البردية والنقوش  وجامعة القاهرة ممثلة في كلية الآثار قسم الآثار والحضارة اليونانية والرومانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ممثلة في كلية الآثار والتراث الحضاري، مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون نقطة انطلاق تثمر عن نتائج بحثية وعلمية على درجة عالية من الأهمية. 

وأعرب عن أمله في أن تسفر مناقشات المؤتمر وجلساته العلمية الممتدة على مدار يومين في الخروج بنتائج وتوصيات قابلة للقياس والتطبيق، واستعرضت نهى سالم مدير مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس ورئيس المؤتمر تأثير الحضارة المصرية على غيرها من الحضارات وقدرة مصر على احتضان واستيعاب شتى الثقافات والحضارات التي انصهرت معًا في بوتقة الحضارة المصرية لتكون مركزًا للاشعاع الحضاري والثقافي للعالم أجمع. 

وأوضحت أن المؤتمر يناقش على مدار يومين متتاليين ٣١ بحثًا تتناول أهم ملامح العصرين اليوناني والبطلمي وتأثيرات هذين العصرين على التفاعل الحضاري على أرض مصر ومظاهر وخلفيات هذا التفاعل.

 وفي كلمته أكد  خالد الغريب رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر عزم الجامعة على استضافة هذا المؤتمر الهام في دورته القادمة، مشيرا إلي أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات البحثية والأكاديمية في خدمة هذا المجال الهام من مجالات العلوم.

وأعربت مونيكا حنا عميد كلية الآثار والتراث الحضاري في كلمتها نيابة عن إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن الحرص على التعاون المشترك مع مركز البرديات بجامعة عين شمس، كأول وأهم مركز مصري متخصص في دراسة البردي وحفظ التراث.

وحضر الافتتاح طارق توفيق مدير المتحف المصري الكبير السابق وجمعة عبدالمقصود عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ولفيف من العلماء والسادة وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام.
للمرة الأولى.. تعاون بين مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعتي عين شمس والقاهرة
للمرة الأولى.. تعاون بين مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعتي عين شمس والقاهرة
للمرة الأولى.. تعاون بين مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعتي عين شمس والقاهرة
للمرة الأولى.. تعاون بين مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعتي عين شمس والقاهرة
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