Advertisements
Advertisements
Advertisements

القوات الروسية تدخل معقل تنظيم داعش السابق في سوريا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
دخلت القوات الروسية الرقة، العاصمة الفعلية السابقة لخلافة الدولة الإسلامية، في واحدة من الأمثلة الصارخة حتى الآن على كيفية ملء موسكو للفراغ الناشئ عن قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وفقا لرويترز.

شاهدت القوات الروسية في لقطات على قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع وهي تصافح الأطفال السوريين وتقوم بتفريغ عبوات المساعدات الإنسانية التي تحمل شعار "روسيا معك" من خلف الشاحنات.

تم الاستيلاء على الرقة قبل عامين من قبل القوات الأمريكية وحلفائها السوريين بقيادة الأكراد في أكبر انتصار لحملة واشنطن ضد الدولة الإسلامية في سوريا. ولكن منذ أن أمر ترامب فجأة بالانسحاب في أكتوبر، تقدمت موسكو بسرعة إلى الأراضي التي عملت فيها القوات الأمريكية. 

تعد روسيا حليفًا وثيقًا لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، والتي دعتها الأكراد إلى الأراضي التي سيطروا عليها، بعد سحب ترامب قواته، واخلاء طريق للهجوم التركي على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد.

نقلت وكالة أنباء ريا عن فلاديمير فارنافسكي، وهو ضابط بوزارة الدفاع، قوله إن القوات الروسية في الرقة تقوم بتسليم المساعدات الإنسانية وأن أطباءها العسكريين يقدمون الرعاية الطبية للسكان.

وأضاف ان "العمل في المدينة للتخلص من الأنقاض وتطهير المنطقة (القنابل أو الألغام) لم يكتمل بعد، وهناك نقص في المياه النظيفة والأدوية والغذاء".

أقامت روسيا الشهر الماضي قاعدة لطائرات الهليكوبتر في مطار في شمال شرق سوريا، كما هبطت القوات في قاعدة جوية مترامية الأطراف في منطقة كانت قد أخلتها القوات الأمريكية.

تقوم روسيا وتركيا بدوريات مشتركة على طول الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا في إطار اتفاق أبرمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا روسيا و سوريا تركيا و سوريا القوات الروسية تدخل الرقة

أخبار تهمك

إنبي يطلب الشيخ وحسين وعمار و20 مليون في أسامة جلال

منذ ساعة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 9/12/2019.. أخر تحديث لسعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة سارة لـ"زيدان" في تدريبات ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يطلب نجم الترجي.. ورد صادم لإدارة الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

خطة زيدان لإيقاف ليونيل ميسي في الكلاسيكو

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. محمود الخطيب يهدد نجوم الأهلي بعقوبات رادعة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رينيه فايلر يعيد مدافع الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 9-12-2019.. المعدن يواصل تراجعه عالميا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

لافروف يعلق على تخلي أمريكا عن الأكراد في سوريا

خروج القوات الأمريكية من قاعدة "الجلبية" في الرقة بسوريا

الخارجية الأمريكية: واشنطن تشترط توقف تركيا عن هجومها على سوريا لوقف معاقبتها

الرئيس الروسي يدعو أردوغان لزيارة موسكو

تركيا تدعو الأكراد لمغادرة المنطقة الحدودية في سوريا

القوات الأمريكية تعبر إلى العراق كجزء من الانسحاب من سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:35 ص

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

12:57 ص

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

09:03 ص

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

09:52 ص

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

12:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status