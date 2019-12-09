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تعرف على خدمة "رفـيق المسـن" من وزارة التضامن الاجتماعي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، مشروع "رفيق المسن" الذي يهدف إلي الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن.

وتنفيذًا لأهداف المشروع تم توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة التضامن الاجتماعي، معهد علوم المسنين- جامعة بني سويف، جمعية الرعاية بالمحبة، جمعية الباقيات الصالحات، جمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز وذلك لتدريب عدد 150 شاب وفتاة علي رعاية كبار السن وقد تم تخريج الدفعة الأولي من رفقاء المسنين وعددهم 50 شاب وفتاة (تم الاستعلام عنهم أمنيًا).

وقد كان التدريب علي يد متخصصين نظريًا وعمليًا في المجالات التالية:

_العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين

_قياس العلامات الحيوية للمسن والإسعافات الأولية

_ديناميكية تحريك المسن

_أجهزة الجسم والأمراض الشائعة

_صحة، تغذية المسن

_الرعاية النفسية والاجتماعية للمسن

وتأتي خدمة رفيق المسن (بمقابل مادي) لرعاية المسنين داخل منازلهم في المحافظات المستهدفة للمشروع وهي (القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية).

الفئة المستحقة:

المسنين
الشباب

الشروط:

-إعداد وتأهيل رفيق المسن وتوفير فرص عمل لهم في إطار تصور تنظيمي قانوني للمهنة يضمن حقوق المسن في الوقت ذاته.

-يؤهل التدريب المتدرب للتعامل بشكل مهني مع من سيرافقه.

الأهداف:

يهدف إلى الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال توفير الرعاية المنزلية "صحية – نفسية – اجتماعية" للمسن بداخل أسرته وبيئته الطبيعية، عن طريق تدريب شباب الخريجين على مهنة راعى المسن، بهدف توفير فرص عمل للشباب.

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