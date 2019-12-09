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هيئة النزاهة العراقية تأمر بالقبض على 9 وزراء و 12 نائبا و 11 محافظا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:00 م
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الأمن العراقي
الأمن العراقي
وكالات
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أصدرت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، أوامر بالقبض على 9 وزراء و 12 نائبا و 11 محافظا، خلال شهر نوفمبر الماضي.

 

وقد أفاد موقع "السومرية نيوز"، أن دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة العراقية، أعلنت في بيان لها، أنه تم "صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين"، مبينة أن "الأوامر شملت كذلك 12 عضوا في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلا عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين.

 

وقالت هيئة النزاهة العراقية: "صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظا سابقا، و118 عضو مجلس محافظة حاليا، و26 عضوا سابقا و11 عضوا أسبق"، لافتة إلى "شمول 32 مديرا عاما بتلك الأوامر، منهم 19 مديرا عاما حاليا في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديرا سابقا في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل".

 

وأكدت أن "مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمرا، منها 221 أمر استقدام و35 أمر قبض"، مبينة أنه تم "تنفيذ 51 أمرا، فيما أحيل 68 متهما إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى".

 

ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات، وسط وجنوب العراق، مع انضمام معتصمين في المدن الشمالية والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي،  تحت المطر وموجة البرد التي حلت مؤخراً ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين وإجراء انتخابات مبكرة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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الكلمات المفتاحية

هيئة النزاهة العراقية العراق 9 وزراء 12 نائب 11 محافظ

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