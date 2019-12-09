الزمالك بكامل نجومه يستأنف استعداداته لمواجهة بيراميدز

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية قوية في بداية مران الفريق الصباحي تحت إشراف انطونيو مدرب الأحمال.





وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من مدرب الأحمال تنفيذ تدريبات معينة لرفع الحالة البدنية للاعبين بعد العودة من الراحة التي حصلوا عليها أمس.





وحرص المدرب الفرنسي على متابعة حالة اللاعبين ومدى استعداداتهم وخوضهم لتدريبات.





عاد عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعدما خضع لتدريبات خاصة في مران أول أمس .





وشارك السعيد في المران بشكل طبيعي مع بقية زملائه استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل.





بدأ المران الصباحي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد جلسة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني وجهازه المعاون مع اللاعبين بعد أن استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها أمس.





طالب المدرب الفرنسي لاعببه بغلق ملف مباراة أول اغسطس بالبطولة الأفريقية والتركيز فيما هو قادم للفريق خاصة وأن أمامهم مواجهة مهمه أمام بيراميدز عليهم أن يقاتلوا من أجل الفوز بها.





وأعرب كارتيرون عن ثقته في لاعبي الفريق وقدرتهم على الحفاظ على الحالة الطيبة التي ظهروا عليها واستمرار الانتصارات الفترة القادمة.





حصل يوسف إبراهيم "أوباما" على تعليمات خاصة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على هامش التدريبات الجماعية اليوم.





حيث شهد المران الصباحي جلسة سريعة بين المدير الفني وأوباما لمنحه بعض التعليمات وشرح بعض الأمور الفنية له، وأكد له المدرب الفرنسي على ثقته التامة في قدراته لصنع الفارق لصالح الفريق.





أدى فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الغني وحازم إمام وأوباما واحمد سيد زيزو وطارق حامد ومصطفى محمد اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة الزمالك أمام اول أغسطس الأنجولي تدريبات خاصة تحت إشراف سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز ، حيث خضع اللاعبون لتدريبات خفيفة بالكرة فيما أدى باقي لاعبي الفريق تقسيمة في وسط الملعب تحت إشراف كارتيرون الذي حرص على منح اللاعبين تعليمات خاصة لتطبيقها في التقسيمة