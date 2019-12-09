وفقا لـ حساب المواطن.. هذا هو موعد صرف دفعة ديسمبر





ويتم صرف دفعة ديسمبر غدا الثلاثاء الموافق 10 من الشهر لعام 2019، وفقا لـ حساب المواطن، وعلى المستفيدين التوجه للبنوك لصرف لدعم بداية من يوم غد حتى نهايته، فيستمر الصرف طوال اليوم لكي يتسلم جميع المستفيدين الدعم المقدم من حساب المواطن





اضغط هنا وقبل صرف الدعم، كشف حساب المواطن عن رابط الحاسبة التقديرية لسهولة الأمر على المستفيد ومعرفة المبلغ الذي سيأخذه وفقا للشروط المطلوبة، وعن الرابط

أكد حساب المواطن، البرنامج السعودي، أن موعد صرف دعم دفعات البرنامج ثابت وهو يوم 10 من كل شهر ميلادي، ما لم يوافق هذا اليوم عطلة رسمية، ففي حالة وافق عطلة رسمية، فيتم صرف الدعم في اليوم الذي قبله أو بعده وفقا لقواعد التي بُني على أسسها حساب المواطن