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اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 9-12-2019.. الحديد والاسمنت يستقران والجبس يتباين
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
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اسعار مواد البناء اليوم
لم تشهد اسعار ماد البناء اليوم اى تحركات سعرية، حيث استقرت اسعار الحديد والأسمنت والجبس والطوب وغيرها من مواد البناء الى تقوم على اساسها عملية البناء والمقاولات بشكل رئيسي، ويشهد سوق مواد البناء حالة من الاستقرار خلال الفترة القليلة الماضية بعد ارتفاع طفيف لكل من الحديد والاسمنت بقيمة 200 جنيها و140 جنيها على الترتيب لكل منهما وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء اليوم في السوق المحلى وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسعار الحديد اليوم في الاسواق المحلية
سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن
سجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن
سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن
سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
سجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن
سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن.
استقر حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
سجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن
سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن.
سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.
اسعار الجبس اليوم الاثنين 9-12-2019
سجل سعر طن الجبس في شركة سيناء نحو 820 جنيها، وقدر سعر الطن فى شركة العامرية عند 635 جنيها للطن، وشركة السويس عند 540 جنيها للطن، وبلغ سعر الطن لشركة الدولية عند 700 جنيه، وشركة المعمار عند 670 جنيها للطن وشركة جبس مصر سيناء عند 620 جنيها للطن.
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار الاسمنت اليوم الاثنين 9-12-2019
سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن
سجل سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا
سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن
سجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن
سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن
سجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن
سجل أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن
سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن
سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن
سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن
سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.
سجل سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن
سجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه
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