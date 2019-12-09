اسعار مواد البناء اليوم الاثنين 9-12-2019.. الحديد والاسمنت يستقران والجبس يتباين

اسعار مواد البناء اليوم





لم تشهد اسعار ماد البناء اليوم اى تحركات سعرية، حيث استقرت اسعار الحديد والأسمنت والجبس والطوب وغيرها من مواد البناء الى تقوم على اساسها عملية البناء والمقاولات بشكل رئيسي، ويشهد سوق مواد البناء حالة من الاستقرار خلال الفترة القليلة الماضية بعد ارتفاع طفيف لكل من الحديد والاسمنت بقيمة 200 جنيها و140 جنيها على الترتيب لكل منهما وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار مواد البناء اليوم في السوق المحلى وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الحديد اليوم في الاسواق المحلية

سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن

سجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن سجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن.

استقر حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن

سجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن

سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن.

سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن.









اسعار الجبس اليوم الاثنين 9-12-2019 سجل سعر طن الجبس في شركة سيناء نحو 820 جنيها، وقدر سعر الطن فى شركة العامرية عند 635 جنيها للطن، وشركة السويس عند 540 جنيها للطن، وبلغ سعر الطن لشركة الدولية عند 700 جنيه، وشركة المعمار عند 670 جنيها للطن وشركة جبس مصر سيناء عند 620 جنيها للطن.



