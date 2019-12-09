تطور جديد في قضية حبس سمية الخشاب 3 سنوات

قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، لجلسة 21 ديسمبر.



وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذالحكم، وهى القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.