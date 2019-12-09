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تطور جديد في قضية حبس سمية الخشاب 3 سنوات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
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سمية الخشاب
سمية الخشاب
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، لجلسة 21 ديسمبر.

وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذالحكم، وهى القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.
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الكلمات المفتاحية

سمية الخشاب حوادث الفجر اخبار الحوادث

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