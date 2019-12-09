ذا روك يروج لفيلمه "جومانجي.. The next level" على "انستجرام"



ويذكر أن الجزء الأول من جومانجي جسد دور البطل فيه النجم الراحل روبين ويليامز والذي تألق في أداء دور البطولة والذي حضر فيه من عالم جومانجي بعد أن ظل محبوساً به لفترة طويلة جداً؛ ليلتقي بالطفلين كيرستين دانست وبرادلي برس، ليدخلوا مغامرة رائعة بعد أن حلت عليهم لعنة اللعبة وسيطرت على العالم بشكل كبير

كما عودنا الفنان العالمي الرائع ونجم هوليوود "ذا روك " وأدهشنا بأدواره المختلفة في الأفلام العالمية أنة يشارك جمهوره على موقع تبادل الصور والفيديوهات أغلب لقطات يومه وأدواره المهمة في الأفلام العالمية.نشر نجم هوليوود والممثل العالمي "ذا روك "على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو لفيلمة الجديد "جومانجي" معلنا فية عن موعد عرض الفيلم وهو يوم ١٣ من ديسمبر الجاري، وهو امتداد لفيلم جومانجي الجزء الأول، الذي حقق نجاح كبير، ونجح في دمج الخيال بالواقع، وكان يعتبر نقلة كبيرة في عالم السينما.وقام بالتعليق على الفيديو"امتداد فيلم جومانجي العالمي، وعودة لعبةالقتال مرة أخرى، سيتم عرضة في الثالث عشر من ديسمبر الجاري "تفاعلت الجماهير مع الفيديو في تفاجئ واندهاش وحب وعلقو كالتالي "أنا لا استطيع الانتظار، هذا لطيف، ذا روك يظهر دائما في الأفلام كأنه بطل حقيقي"يشار الي ان فكرة الفيلم عموماً تقوم على أحد الألعاب والتي تدمج عالم الواقع بعالم الخيال، ليدخل اللاعب في مغامرات قد يخسر حياته أثناء خوضها، نظراً لخطورتها وعدم تصورها في الواقع، وهو ما يجعل اللعبة تهدد حياة اللاعب في أي لحظة، فكل ما يحدث لك داخل اللعبة يأتي أثره واضحاً في الواقع.