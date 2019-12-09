أول الراحلين عن برشلونة في يناير المقبل

بات الفرنسي جان كلير توديبو مدافع فريق برشلونة أول الراحلين عن صفوف النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب ما كشفته تقارير صحفية في إسبانيا.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن البارسا قرر الاستغناء عن توديبو في السوق الشتوي".



وأضافت الصحيفة بأن أبيدال ومساعده بلانيس، اجتمعا يوم الجمعة الماضية ايضا مع مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان، وتمت مناقشة نقل اللاعب الشاب الفرنسي، وسوف يقدم ميلان عرضه الرسمي قريبا.



وتابعت الصحيفة بأن ميلان يرحب بضم اللاعب الفرنسي والذي يعتبره إضافة للفريق الإيطالي في النصف الثاني من الموسم.



وخرج توديبو من حسابات الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع برشلونة هذا الموسم.