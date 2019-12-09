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جامعة الإسكندرية في المركز 322 على العالم ضمن التصنيف الأخضر

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
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جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، حصول جامعة الإسكندرية على المرتبة 322 على مستوى العالم فى التصنيف الأخضر Green metric من بين 780 جامعة على مستوى العالم.

وأضاف "الكردي"، أن هذا الإنجاز يعكس مدى توافق رؤية جامعة الإسكندرية مع أهداف الدولة المصرية فى خلق جامعات صديقة للبيئة لتحقيق الاستدامة المتكاملة، عن طريق هذا التصنيف الذى يقيس مدى التزام الجامعات فى المشاركة فى تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، وترتيب الجامعات وفقا لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

وأشار الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن جامعة الإسكندرية شاركت فى هذا التصنيف للمرة الاولى وان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة يعمل على نشر ثقافة البيئة الخضراء داخل المجتمع السكندرى من خلال التحول الى مصادر بيئية نظيفة، مضيفا أن هذا التصنيف يعتمد على ستة معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة وهى: البنية التحتية والمبانى الذكية والطاقة وتغير المناخ وتدوير النفايات والمياه والنقل والاستعدادات التعليمية والبحثية، ويشمل كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية.
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