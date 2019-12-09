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مدير تموين الجيزة: نستهدف تقديم خبز جيد للمواطن

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
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هشام كامل
هشام كامل
هدى عبدالرازق
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قال هشام كامل، مدير مديرية تموين الجيزة، إنهم يستهدفون تقديم خبز جيد للمواطن، حيث يتأكدون من جودة الدقيق المستخدم، ونظافة المخبز، وجاهزية الفرن، حيث تم تطوير المطاحن باستخدام نظام السندرات.

وأشار "كامل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه يشترط ألا يقل وزن الرغيف عن 100 جرام، ويكون الرغيف كامل الاستدارة، وتام النضج، لافتا إلى أن أرقام إدارة التموين موجودة على كافة الأنشطة التموينية حتى يستطع المواطن التواصل معهم في حال حاجته لهم.

وأكد أنهم فور وصول أي شكوى لهم بشأن جودة الرغيف يتم التوجه فورًا لمكان الشكوى لبحثها، منوها بأنهم مستمرون في تلقي تظلمات البطاقات التموينية.
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